Volkswagen elettrifica la gamma e punta sui Suv

Volkswagen ha svelato a Ginevra 2019 i due binari che seguirà a breve: la trazione elettrica e lʼofferta di Suv performanti. Partita in ritardo nel settore dellʼalimentazione a emissioni zero, il colosso tedesco cerca di colmare il gap e lo fa con lʼelettrica ID. Buggy e la versione ibrida della nuova Passat . Lʼinterpretazione sportiva dei Suv è invece affidata a T-Roc R e al Touareg V8 TDI .

Non sarà un percorso semplice. Il colosso tedesco investirà 19 miliardi di euro fino al 2023 e ridurrà di 7.000 unità la forza lavoro (tutti pensionamenti, senza turn-over), ma aprirà anche nuovi stabilimenti, come quello in Serbia. Lʼobiettivo è produrre nei prossimi 10 anni 22 milioni di veicoli elettrificati, per una settantina di gamme coinvolte. Il primo è presente proprio a Ginevra: ID. Buggy Concept è un modello che cita le storiche “dune buggy” anni 70 e da noi popolari grazie alla pellicola con Bud Spencer. Rivale della Mehari Citroen, e come questa al 100% elettrica, la biposto scoperta Volkswagen ha il merito di essere assemblata su una piattaforma modulare, che servirà al gruppo per incrementare il numero di modelli a trazione elettrica.