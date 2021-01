Nuova Rolls-Royce Ghost, viaggiare sul tappeto volante

Come augurio per lʼanno appena arrivato, diamo il benvenuto alla nuova Ghost, la berlina ammiraglia Rolls-Royce . Disponibile anche in variante a passo lungo (se lo spazio non vi bastasse!), la Ghost è annunciata come la Rolls-Royce più tecnologicamente avanzata di sempre, con materiali compositi e alluminio che lʼhanno alleggerita di oltre 100 chili.

Erede del modello lanciato nel 2011, la nuova Ghost è una berlina per la quale possono essere usati solo superlativi. In questi giorni viene lanciata negli Stati Uniti e presto sarà disponibile anche in Europa, ma ha alle spalle già centinaia di ordinativi che la renderanno il modello della “statuina” più venduto di sempre nei 100 anni di storia Rolls-Royce. Il maquillage è stato profondo, non certo per lo stile ma per tutto il know-how in fatto di elettronica e assistenza di guida che le deriva dalla proprietà del Gruppo BMW.

Nuovo è anche il motore, il possente 12 cilindri biturbo benzina da 6.750 cc che sviluppa più di 570 CV e 850 Nm di coppia massima. Ma più che sulle prestazioni, lʼandatura dellʼammiraglia Rolls-Royce va valutata nel cosiddetto effetto “tappeto volante”, per il comfort di marcia ineguagliabile che sa garantire, con lʼazzeramento dei rumori allʼinterno dellʼabitacolo e le dotazioni extra lusso che la rendono unica e speciale.

