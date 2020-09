Rolls-Royce, la rivoluzione di stile è servita!

Lo diceva peraltro lo stesso Sir Henry Royce, che con Charles Rolls dette vita allʼazienda: “Prendi il meglio che cʼè e fallo ancora meglio”. Un motto che spiega il perché le Rolls-Royce siano da 110 anni il simbolo più autorevole e lussuoso del concetto di automobile. Oggi la Casa inglese ha però annunciato una piccola rivoluzione copernicana: la modernizzazione dellʼidentità di brand. Un nuovo linguaggio visuale, nuovi prodotti che ne seguiranno, persino una nuova stilizzazione della statuetta. Rivoluzione affidata alla design agency Pentagram.

Molto però resta del background Rolls-Royce, e non potrebbe essere altrimenti: la fattura artigiana (hand-craftsmanship), i materiali più esclusivi e prestigiosi del mondo, le finiture preziose e i dettagli di stile impareggiabili. Quanto a “The Spirit of Ecstasy”, il nome della statuetta alata e vera e propria icona dellʼindustria automobilistica britannica, sarà ristilizzata dopo il suo esordio nel 1911. A qualcuno potrà sembrare una scandalosa modernità, come cambiare lʼerba a Wimbledon, ma i tempi sono tempi e il blasone resterà. Dʼaltronde, quante modifiche ha avuto il Cavallino Rampante della Ferrari nei suoi molti meno anni?

Scolpita da Charles Sykes, la statuetta cambia, assume forma bidimensionale e sarà rivolta non più a sinistra ma verso destra. Lʼarmonia delle proporzioni resta però e “The Spirit of Ecstasy” continuerà a rappresentare lʼidentità e lʼautorevolezza del brand Rolls-Royce, che negli ultimi anni ha arricchito la produzione fino ad avere oggi 5 modelli in gamma. Mai se ne erano contati di più e con la nuova Ghost pronta in rampa di lancio.