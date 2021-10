Nuova Peugeot 308 GT Hybrid, il plus dellʼinnovazione

La nuova Peugeot 308 cattura lo sguardo , la silhouette muscolare e i Led a forma di artigli che illuminano il frontale sono magnetici. Fari che sono il trait-dʼunion di tutti i nuovi modelli Peugeot, brand che sa come stupire anche su unʼauto compassata e dalle forme classiche ‒ berlina 5 porte ‒ come la media di segmento C, in arrivo sul mercato italiano e presto seguita anche dalla 308 Station Wagon .

Ora la berlina 5 porte, presto anche la SW Ufficio stampa 1 di 21 Ufficio stampa 2 di 21 Ufficio stampa 3 di 21 Ufficio stampa 4 di 21 Ufficio stampa 5 di 21 Ufficio stampa 6 di 21 Ufficio stampa 7 di 21 Ufficio stampa 8 di 21 Ufficio stampa 9 di 21 Ufficio stampa 10 di 21 Ufficio stampa 11 di 21 Ufficio stampa 12 di 21 Ufficio stampa 13 di 21 Ufficio stampa 14 di 21 Ufficio stampa 15 di 21 Ufficio stampa 16 di 21 Ufficio stampa 17 di 21 Ufficio stampa 18 di 21 Ufficio stampa 19 di 21 Ufficio stampa 20 di 21 Ufficio stampa 21 di 21 leggi dopo slideshow ingrandisci

Dentro lʼabitacolo e sotto il cofano, però, non cʼè niente di classico ma anzi tanta innovazione. Tgcom24 è andata a Cannes a provare in anteprima la Nuova 308 nella versione GT Hybrid plug-in. Di motorizzazioni ricaricabili ce ne sono due: la “nostra” versione 225 e-EAT8 è la più potente con 225 CV erogati dal 180 CV PureTech turbo benzina e dal motore elettrico da 81 kW, ma cʼè anche una versione 180 meno potente con motore termico da 150 CV. Il cambio è lʼautomatico elettronico a 8 rapporti e la marcia è sempre fluida, silenziosa, pulita. Sì perché le emissioni di CO2 scendono fino a 26 g/km e in tante situazioni lʼauto può andare solo in elettrico, per una sessantina di chilometri.

Peugeot mette a disposizione due tipi di caricatore: di serie quello monofase da 3,7 kW, a richiesta il monofase da 7,4 kW, che in due ore completa la ricarica delle potenti batterie agli ioni di litio. Ma non è solo nellʼalimentazione ibrida plug-in che si riduce il discorso tecnologico sulla Nuova 308. Sotto traccia corre un coacervo di cavi che sfruttano lʼelettronica in tutto il suo potenziale: ADAS di livello 2 (consentito oggi dalle leggi), ma in realtà Peugeot vuol dimostrarci che è già oltre questa soglia e guarda con convinzione alla guida semi-autonoma.

Alcuni esempi provati nel nostro test drive in Costa Azzurra: manovre di sorpasso semi-automatizzate, perché facilitano la ripresa nel range di velocità dai 70 ai 180 km/h. E ancora la velocità che si adegua al raggio di curva (Curve Speed Adaptation) in automatico; infine lʼAnticipated Speed Recommendation, che legge i segnali stradali e lʼauto inizia a rispettarli prima ancora di entrare nellʼarea limite, evitando così frenate repentine. Tre funzionalità disponibili su strade con carreggiate separate. Tutto è racchiuso nel “Pack Drive Assist 2.0”, ordinabile da inizio 2022, che offre anche funzioni come lo Stop&Go e il mantenimento dellʼauto allʼinterno della corsia di marcia.

Non è tutto, perché la nostra Peugeot 308 ha il parcheggio assistito da una telecamera HD con copertura visiva a 180° e dotata di un ugello integrato per pulirla, oltre ai retrovisori esterni che in automatico si abbassano per favorire la vista marciapiede. Si cambia marcia e da soli i retrovisori riprendono la loro posizione, ma cʼè anche lʼAlert per la retromarcia, che fa il suo debutto nella gamma Peugeot. Per non parlare della spia dellʼangolo cieco, che ha una portata fino a 75 metri! Insomma pensarla come unʼauto di segmento C è davvero riduttivo.

E lo confermano gli interni, super confortevoli e con lo splendido volante “ridotto”, riscaldabile e multi-funzione i-Cockpit. Di serie su tutte le versioni cʼè il touchscreen da 10 pollici e lʼabitacolo è connesso in ambienti Apple e Android. Sulla nostra versione GT, il quadro strumenti diventa 3D e così visualizza la navigazione. Non mancano due prese USB-C e numerosi vani portaoggetti per 34 litri complessivi. La versione da noi provata costa 39.950 euro, ma per chi si accontenta degli ottimi motori solo benzina si parte da 23.750 euro.