Peugeot avvia la prevendita della Nuova 308 Station Wagon

Il tocco di stile in più per affinare la personalità di unʼauto che fa della funzionalità il suo valore aggiunto. Stiamo parlando della nuova Peugeot 308 Station Wagon , che arriva sul mercato italiano a breve distanza dalla nuova 308 . Qui cʼè però il capolavoro di un abitacolo spaziosissimo e di un bagagliaio senza eguali nel segmento C delle SW, dove con 5 passeggeri a bordo cʼè volume per 608 litri .

La grande modularità degli interni si deve al divano posteriore che può essere diviso in tre sezioni (40/20/40), ribaltabili direttamente dal vano bagagli. Il portellone posteriore motorizzato si apre da sé qualora si abbiamo le mani occupate e il pavimento del vano di carico offre due posizioni per modulare lo spazio. Abbattendo i sedili posteriori, il volume di carico raggiunge i 1.634 litri, un valore da veicolo professionale. La nuova 308 SW è unʼauto grande, lunga 4,64 metri e con un passo di 2,73 metri (55 mm più della Nuova 308), efficiente dal punto di vista dei consumi anche per lʼottimo Cx aerodinamico di 0,277.

Fin qui i valori di funzionalità, ma la wagon francese è al top anche per tecnologie. Come per la 308 a 5 porte, anche qui lʼi-Cockpit si evolve per offrire una miglior esperienza di guida per ergonomia, comfort (il volante è riscaldabile) e la facilità delle funzioni connesse. Il quadro strumenti digitale da 10 pollici è in 3D e posizionato in linea con la visione della strada, accoglie il nuovo Peugeot i-Connect Advanced per un infotainment intuitivo e connesso. Spiccano poi gli “i-toggles”, i comandi touch stile pianoforte che sostituiscono l’interfaccia fisica. A bordo ci sono poi 4 prese USB-C, la funzione “mirroring wireless” e la possibilità di collegare contemporaneamente due smartphone tramite Bluetooth.

Lʼauto è disponibile con due motorizzazioni ibride plug-in, da 180 e da 225 CV e sempre con il cambio e-EAT8 automatico. Non mancano le tradizionali unità termiche: a benzina il PureTech 110 CV con cambio manuale a 6 marce e PureTech 130 CV con cambio manuale o automatico EAT8; a gasolio il BlueHDi 130 CV con entrambi i tipi di trasmissione. Lʼauto dispone poi degli aiuti alla guida semi-autonoma di ultima generazione, inclusi nel pack Drive Assist 2.0, che prevede anche lʼinnovativo sistema di adattamento della velocità in base al raggio di curva (Curve speed adaptation).

In Italia la Peugeot 308 SW si rivolge perlopiù al target professionale (75% lʼutenza business del precedente modello). La gamma italiana prevede 21 diverse combinazioni, incrociando le 5 motorizzazioni con i 5 allestimenti. I prezzi partono da 24.750 euro chiavi in mano, lʼauto è già ordinabile, ma le consegne sono previste a inizio 2022.