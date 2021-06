Nuova Peugeot 308, sicurezza e svolta elettrica

Peugeot ha svelato a Milano la nuova 308 , un modello centrale nella gamma e importante anche per vendite, visto che è il quarto più venduto in Italia per il brand , che nellʼoccasione mostra anche il nuovo logo del “leone”. Tante le novità rispetto al recente passato e, soprattutto, la svolta decisa verso lʼalimentazione ibrida elettrica plug-in .

La Nuova Peugeot 308 conserva molte delle tipicità estetiche del modello uscente, ma sotto sotto anche il design è cambiato parecchio. Visivamente si nota subito il nuovo frontale, con gli “artigli” dei Led anteriori che fanno subito “famiglia” in casa Peugeot. Ma anche la fiancata è più robusta, con lamiere più spesse e scolpite, mentre la lunghezza cresce di ben 11 centimetri (la metà di passo), per un abitacolo davvero grande per il segmento C. Lunga 4,367 metri, offre un bel bagagliaio 412 litri, ma per le due varianti ibride bisogna sottrarre 50 litri.

Lʼabitacolo è tutto nuovo. A partire dallʼi-Cockpit 3D e con lʼinfotainment iConnect advanced che poggia su uno schermo da 10 pollici di serie. Lʼallestimento Allure, il top di gamma, sostituisce poi i tradizionali “tasti pianoforte” con analoghi ma virtuali e gestibili touch (i-toggle virtuali). Migliora lʼergonomia dei comandi e cambia anche la posizione delle bocchette della climatizzazione, più efficacemente di fronte agli occupanti. Altissima la dotazione di sicurezza, sempre più in chiave predittiva, con il regolatore della velocità in curva, quello della velocità per il Cruise Control e il suggeritore dei sorpassi.

Ma le novità principali, come detto, stanno nel cofano e forse la pandemia cʼentra qualcosa. Per la prima volta, infatti, Peugeot affida al suo modello di mezzo la motorizzazione ibrida plug-in, anzi due ‒ una da 180 e lʼaltra da 225 CV ‒ ed entrambe a trazione anteriore. È la svolta che ci si attendeva, perché lʼobiettivo della Casa francese, sempre più inserita nelle strategie Stellantis, è di passare alla trazione elettrificata facile e accessibile a chiunque. Tanto che per la Nuova 308 plug-in sono state adottate soluzioni per la ricarica pubblica illimitata con tutti i provider di energia.

Per superare dubbi e pregiudizi, è partito nei giorni scorso il roadshow “Peugeot electric experience”, con tappe in 16 città italiane fino al 17 luglio. Testimonial Stefano Accorsi, Matteo Berrettini e Andrea Galeazzi. Per i tradizionalisti ci saranno però due versioni a benzina da 110 e 130 CV e un diesel 130 CV. A listino dallʼ11 giugno, la Nuova 308 sarà in consegna da settembre. E nel 2022 toccherà alla station wagon.

