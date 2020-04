MINI Clubman, look nuovo ma funzionalità stabile

Quattro porte laterali, 5 comodi posti allʼinterno e le due “split doors” posteriori . Non cʼè dubbio che la Clubman sia la più versatile delle MINI , ma la nuova generazione è più armonica, le due portiere a battente posteriori sono ora simmetriche e aprono su un bagagliaio più capiente. La linea dellʼauto è snella , il tetto allungato, insomma una top model tra le wagon, anche se a MINI piace ancora definirla “giardinetta”, come dʼuso negli anni 60.

Lanciata lo scorso autunno sul mercato italiano, Tgcom24 ha fatto in tempo a provarla su Roma ai primi di marzo nella versione Cooper S All4, la più prestante con i suoi quasi 200 cavalli e la trazione integrale. Ma quando si parla di MINI bisogna iniziare dallo stile e questo modello non fa eccezione, tuttʼaltro. La Clubman II è unʼauto modaiola, elegante, concepita per lo shopping sfrenato (quando sarà possibile tornare a farlo…) e perciò il bagagliaio si apre anche passandovi sotto il piede. Non fine a sé stessa, la funzionalità consegue dallʼutilizzo creativo dello spazio e, in generale, dalla creatività dei designer di Oxford.

La nuova griglia anteriore, ad esempio, accoglie ora i gruppi ottici a Led più efficienti che siano mai stati adottati su una MINI, mentre dietro sono caratterizzanti i fari posteriori che, se accesi, ripetono il motivo dellʼUnion Jack (la bandiera inglese). Insomma unʼicona di stile e non potrebbe essere altrimenti. Si tratta di plus esagerati per questo modello trendy e metropolitano, ma tantʼè… Per il gruppo BMW è un modo per dimostrare che non lesina investimenti per la clientela esigente del brand. Il programma di equipaggiamenti dedicati MINI Yours ne è la controprova.

Alle qualità estetiche si sommano, poi, quelle tecniche e dinamiche. La nostra versione è la più potente del lotto ‒ il biturbo eroga 192 CV ‒ e ha la trazione integrale All4 rafforzata dalle sospensioni sportive, che abbassano lʼassetto di 10 millimetri e poggiano su possenti gomme 225/45 R17. Con una coppia massima di 280 Nm già a 1.350 giri, la nostra super Clubman sfreccia da 0 a 100 in 6,9 secondi e tocca una velocità di punta di 225 km orari. Tanta roba per chi usa la Clubman soprattutto in città.

Le superfici interne e le dotazioni nellʼabitacolo cambiano radicalmente dalla prima generazione. Ci sono nuovi rivestimenti in pelle, schermi touch di varia misura e lʼabitacolo è dotato di una carta sim 4G inserita in modo permanente, per soddisfare tante funzioni di connettività, inclusa la chiamata dʼemergenza automatica. Tramite lʼapp MINI Connected è possibile gestire da remoto servizi quali la visualizzazione della posizione del veicolo, del livello di carburante nel serbatoio, si può attivare l’aria condizionata e la funzione di blocco/sblocco della porta. Cinque gli allestimenti della Clubman Cooper S ALL4 e prezzi a partire da 35.150 euro.