Mercedes “alza” GLA e lo rende più spazioso

Fino a oggi il crossover compatto, il più giovane della gamma Mercedes, è stato venduto in oltre un milione di esemplari, così a Stoccarda hanno lavorato sui dettagli per renderlo ancora più moderno e accattivante. Ma soprattutto è più spazioso, con lʼabitacolo che beneficia di 10 centimetri di altezza in più, per un maggior spazio sopra la testa e per le gambe di chi sta seduto dietro. La lunghezza resta più o meno la stessa (attorno ai 4,4 metri), così come la silhouette aerodinamica e il suo significativo Cx di 0,28.

Molto incisivo lʼintervento dei tecnici Mercedes sullʼelettronica. Nuovo GLA è stato dotato del sistema di frenata dʼemergenza attivo, proposto di serie, e di funzioni quali lʼassistente di svolta, la marcia frenata in discesa, la funzione corridoio di emergenza, il sistema che monitora la presenza di ciclisti o di chi si avvicina troppo al lato destra dellʼauto. I modelli con la trazione integrale 4Matic hanno di serie il pacchetto tecnico Offroad. Immancabile la tecnologia di bordo, con il sistema dʼinfotainment MBUX che risponde alle richieste vocali del guidatore.

La gamma motori prevede tutti 4 cilindri, benzina e diesel, ma entro pochi mesi debutterà anche una versione ibrida plug-in. Cambi soltanto automatici a doppia frizione. Dopo la premiere a Ginevra, il giovane Suv arriverà nelle concessionarie europee. In Italia sono previsti ben 5 allestimenti: Executive, Business, Sport, Sport Plus e Premium. I prezzi partono da 38.270 euro.