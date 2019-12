Mercedes GLA, lʼhi-tech domina sul nuovo modello

Innanzitutto le misure: nuovo Mercedes GLA è più alto di 10 cm rispetto a prima, ma la lunghezza di 4,4 metri è più o meno uguale (perde un centimetro e mezzo). Lʼimpressione di compattezza risulta così accentuata e a beneficiarne sono gli spazi interni (abitacolo e bagagliaio). Nonostante il new look, GLA non trascura la sportività e lo dimostrano due fattori: lʼaerodinamicità della carrozzeria, con un Cx di 0,28 da primato nella categoria, e la presenza in gamma di motorizzazioni AMG da oltre 300 CV!

Passo in avanti efficace è stato poi fatto sullʼelettronica di sicurezza. I sistemi “Level 2” di guida assistita sono maggiori che in passato e adesso la nuova GLA può reagire nelle situazioni dʼemergenza in modo attivo. Di serie su tutte le versioni cʼè infatti la frenata autonoma per impedire una collisione (fino a 60 km/h) o mitigarne la gravità. Inoltre ci sono nuove funzioni, come lʼassistente di svolta, la funzione corridoio di emergenza, la prevenzione degli urti laterali in presenza di ciclisti o pedone o altri veicoli.

Allʼinterno Mercedes non fa mancare i suoi ultimi dispositivi tecnologici, come lʼinfotainment MBUX, lʼinterfaccia che segue i comandi vocali, o i programmi “Energizing” di benessere a bordo. Due i display abbinabili, la soluzione top è quella widescreen con due display da 10,25 pollici accostati.

Quanto a motori, nuovo Mercedes GLA prevede benzina e diesel di ultima generazione, partendo dallʼinnovativo 1.330 cc benzina e finendo al 2.0 turbo da 306 CV della GLA AMG 35 4Matic. Poco dopo il lancio arriverà anche la versione ibrida plug-in, con autonomia di 70 km in modalità full electric). Su strada nuovo Mercedes GLA lo vedremo dalla primavera 2020.