Mercedes lancia la Classe A Sport Extra

Il sistema multimediale MBUX Mercedes compie un anno e la Casa della stella festeggia con una versione “extra-ordinaria” della Classe A. Ma andiamo con ordine: MBUX è lʼinnovativa interfaccia utente Mercedes-Benz User Experience, quella di “Hey Mercedes” per intenderci, e lʼauto in questione è la Classe A Sport Extra , versione speciale prodotta in edizione limitata.

Chi si mette al volante della nuova serie speciale troverà, infatti, il doppio display da 10,25 pollici, il Parkassist con Parktronic per manovre automatiche in assoluta sicurezza e la navigazione GPS con Realtà Aumentata. Immancabile il Mirror Pack per integrare il proprio smartphone Apple o Android nellʼabitacolo. Quanto ai contenuti dʼeleganza, spiccano gli inserti in carbon look chiaro o scuro, a scelta, e i sedili anteriori comfort con rivestimenti in pelle ecologica Artico/tessuto Fléron. Anche il volante sportivo multifunzione è in pelle con cuciture decorative nere e mascherina cromo argentato, mentre il climatizzatore automatico è bizona.