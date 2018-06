Mercedes Classe A, benvenuta a Roma!

Parola dʼordine: #HeyRomA . Così tre giovani artiste internazionali ‒ Dj Effe, Eva Pevarello e Brina Knauss ‒ hanno dato il benvenuto a Roma alla nuova Mercedes Classe A , lo scorso 21 giugno. Unʼoccasione coinvolgente per svelare ai romani la vettura, grazie a un evento multimediale che ha dato voce virtuale a 8 storici luoghi della Capitale.

Tutto nasce dal MBUX, sigla che sta per Mercedes-Benz User Experience, quel sistema di intelligenza artificiale che consente al guidatore e ai passeggeri della nuova Classe A di dialogare con la vettura. È stato MBUX, ad esempio, a trasformare la storica fontana dellʼAcqua Paola al Gianicolo nella più suggestiva cornice di un viaggio virtuale attraverso la Città Eterna. Madrina della serata Martina Colombari, da sempre grande amica della Casa della Stella. La “voce” virtuale è stata data a luoghi come Piazza di San Lorenzo in Lucina, Piazza Pietra, il “Nasone” di Piazza della Madonna dei Monti, la Statua del Modestino, la Fontana della Barcaccia a Piazza di Spagna, Ponte Milvio e Piazza Trilussa.