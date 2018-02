Mercedes presenta la nuova Classe A

Questa volta la rivoluzione non cʼè stata . Le prime tre generazioni sono state tutte una diversa dallʼaltra. Un buon segno, perché significa che la terza generazione di Classe A , evidentemente, è quella che ha soddisfatto più delle altre e in Mercedes non hanno voluto cambiare. Se la prima Classe A fu una monovolume, tanto originale quanto discussa , e la seconda unʼibrida stilistica tra coupé e MPV, la terza è stata la più classica e al tempo stesso dinamica. Giusto allora continuare su questa strada, anche se le dimensioni crescono e gli spazi interni salgono notevolmente, come anche il bagagliaio (30 litri in più).

Mercedes usa la nuova Classe A per lanciare anche nuove motorizzazioni. Il 1.4 turbo benzina da 163 CV ha il sistema di disattivazione dei cilindri, per cui se si viaggia incolonnati e a bassa velocità si spengono due dei 4 cilindri. Non solo, ma questo motore ha pure il filtro antiparticolato per motori a benzina, come anche il 2.0 turbo da 224 CV, che ha solo il cambio automatico a doppia frizione. A gasolio cʼè al lancio unicamente il 1.6 da 116 CV della A180d, innovativo anchʼesso col suo sistema di depurazione dei gas di scarico con additivo AdBlue. Le versioni top di gamma, con trazione 4x4 e le sportive AMG, arriveranno per la fine dellʼanno.