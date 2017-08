Mercedes lancia in esclusiva per il mercato italiano la serie speciale Sport Star per la Classe A . Un omaggio al mercato che ha saputo apprezzare la nuova generazione del modello entry level Mercedes, venduta in oltre 70.000 unità in 5 anni. Disponibile su tutte le motorizzazioni, e anche con la trazione integrale 4Matic, la Mercedes Classe A Sport Star Edition sarà prodotta in 600 esemplari , esclusivamente per la clientela privata.

Il livello di equipaggiamenti standard di questa serie speciale è ovviamente molto elevato, ma è già il look sportivo a caratterizzarne lʼimmagine. Merito del kit AMG Line, che include i cerchi in lega AMG da 18 pollici e l’assetto sportivo ribassato. Allʼinterno si fanno apprezzare i sedili sportivi, il volante in pelle a tre razze, la telecamera posteriore e lʼintegrazione degli smartphone nellʼabitacolo connesso. Di serie anche il pacchetto luci. Mercedes ha da poco lanciato la versione speciale Next della Classe A, ma questa serie Sport Star si pone più su, una via di mezzo tra i due livelli Sport e Premium, e il suo prezzo è di soli 1.000 euro superiore allʼallestimento Sport. In sintesi lʼultima serie speciale di Classe A costa a partire da 27.084 euro per la gamma a benzina (A160) e da 27.684 euro per il modello diesel base A160d.