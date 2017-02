Mercedes Classe A Next, passo in avanti

Dal lancio sul nostro mercato, la terza generazione di Classe A ha conquistato 65.000 italiani. Una soddisfazione per Mercedes-Benz Italia, che col passare degli anni non vede scemare lʼappeal della sua entry level. Nel video sotto la prova fatta da Tgcom24 un anno fa. Così, per premiare il mercato del Belpaese, ecco che la Casa della stella ha pensato a una serie speciale Next dai contenuti esclusivi, come già fatto peraltro con la Classe B Next . Una sorta di “super pacchetto” che arricchisce la dotazione standard di tuttʼe tre le versioni della vettura: Executive, Sport e Premium . Ad esempio la versione Executive Next aggiunge lʼelegante pacchetto Style, che si distingue per la mascherina Matrix nera, i cerchi in lega e i sedili sportivi.

Invece il nuovo livello Sport Next adotta di serie i fari a LED High Performance e il sistema multimediale Comand Online, con assistente per gli angoli ciechi e sistema anti-sbandamento, più la telecamera per la retromarcia assistita, i retrovisori esterni ripiegabili elettricamente con luci di cortesia integrate. Il livello Premium Next è proposto col bellissimo tetto Panorama e il Comand Online che permette di gestire navigazione, telefono, dispositivi audio, video e Internet attraverso un display a colori in alta risoluzione da 8 pollici. I prezzi delle nuove versioni Next partono da 25.660 euro, per un beneficio a favore del cliente di oltre 2.600 euro per le versioni Executive Next e Sport Next e addirittura di 4.250 euro per la versione Premium Next.