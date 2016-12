1 agosto 2016 08:20 Mercedes Classe B si fa Next Nuove versioni dellʼMPV tedsco

Più di un cliente su due della Mercedes Classe B (il 52% per lʼesattezza) è donna. Giusto allora avere un occhio di riguardo per lʼaltra metà del cielo, e così la Casa della Stella ha pensato a una speciale versione Next del monovolume, già di per sé esclusivo. Anzi, a tre versioni speciali, perché la Classe B Next è disponibile nei tre livelli Executive, Sport e Premium.

Tre modelli dalla distinta personalità, ma accomunati da dettagli raffinati e particolarmente apprezzati dal pubblico femminile. Il pacchetto Style è ora standard già dal primo livello Executive Next e include la speciale griglia a due lamelle in argento con inserti cromati, i cerchi in lega e, allʼinterno, la telecamera per la retromarcia, il Keyless Start e i servizi online Mercedes Me Connect. La versione Sport Next aggiunge i sistemi di sicurezza Blind Spot Assist per aiutare a vedere gli angoli ciechi della vettura e lʼaccensione automatica degli abbaglianti oltre i 55 km/h, che si disattivano, diventando anabagglianti, incrociando veicoli provenienti contromarcia.