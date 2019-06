Mercedes lancia GLB, il Suv che mancava

Insomma, Mercedes GLB è qualcosa di nuovo e diverso nel panorama di Suv della Stella, una gamma che adesso arriva a 8 modelli. Come se a Stoccarda si fossero accorta di un vulnus nella gamma, in cui mancava un modello compatto ad ingresso di gamma, che guardasse più ai contenuti di spazio e comfort che a quelli sportivi. Una rivale della BMW Serie 2 Active Tourer per dirla tutta. Con 5 passeggeri a bordo, il vano bagagli di Mercedes GLB vanta una capacità di 560 litri , abbattendo la seconda fila si arriva a ben 1.755 litri! Unica pecca: i due passeggeri sulla terza fila non possono essere alti più di 1,68 metri.

Il nuovo crossover tedesco è sì funzionale, ma non per questo privo delle stimmate Mercedes quanto a trazione integrale e capacità di attraversare ogni tipo di percorso. Lo dimostrano molti dettagli, già estetici come gli sbalzi corti, la possente fiancata laterale, le barre sul tetto e le ruote da 17 pollici con pneumatici specifici per lʼoffroad. Quattro le motorizzazioni, due benzina e due diesel e possibilità di richiedere anche le versioni con trazione anteriore. Cambi automatici a doppia frizione per tutte le motorizzazioni. Prodotto in Messico e in Cina, arriverà a fine estate e sarà dotato di display widescreen e sistema di infotainment MBUX.