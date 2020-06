Lamborghini Urus Pearl Capsule, il colore per emozionare

La nuova collezione di colori per la carrozzeria comprende il Giallo Inti, tonalità molto amata dai clienti Lambo, l’acceso Arancio Borealis e il frizzante Verde Mantis, abbinati a contrasto al tetto color nero lucido. Cʼè anche un altro colore tutto nuovo, il Grigio Keres metallizzato, ma soprattutto i colori della Pearl Capsule sono perlati e ultra brillanti, con vernice a quattro strati. Oltre al tetto, in nero sono poi i cerchi da 23 pollici (enormi!), il diffusore posteriore, il labbro dello spoiler e altri dettagli, mentre i terminali di scarico sportivi sono in grigio opaco.

Lamborghini Urus MY21 presenta finiture interne eleganti e dinamiche nel loro gioco bicromatico. Lʼimpuntura caratteristica ‒ detta Q-Citura ‒ presenta un motivo esagonale con logo ricamato sui sedili. In esclusiva per la Pearl Capsule, il sedile opzionale interamente elettrico è rivestito in tessuto traforato in Alcantara per garantire il massimo comfort. Con il lieve restyling cresce anche la dotazione elettronica di sicurezza, in particolare il Parcheggio assistito che gestisce in autonomia sterzo, acceleratore e freno per parcheggi a L e a S, il tutto premendo un semplice pulsante. Tra gli optional, lʼimpianto audio premium Sensonum con amplificatore da 730 W e 17 altoparlanti.

Per Stefano Domenicali, numero uno di Automobili Lamborghini, la Pearl Capsule aumenta il bacino dʼinteresse verso il Suv (già 8.300 quelli venduti): “Circa lʼ80% di questi clienti, di cui il 10% donne, non aveva mai acquistato una Lamborghini prima e ora apprezza la versatilità di Urus nei contesti di lavoro, famigliari e ovviamente nel tempo libero, dove il lusso, le emozioni di guida e la natura sportiva ed elegante di questa vettura dominano la scena”. Già a listino, Urus MY 2021 è disponibile al prezzo consigliato di 183.385 euro, ma IVA e altre tasse sono escluse.