Il fascino assoluto della Lamborghini Huracán EVO RWD

In epoca di pandemia, la nuova Huracán EVO RWD Spyder ha avuto una premiere virtuale, e anzi Lamborghini ha voluto esaltare la sua ultima creatura con un video realizzato con la tecnica della realtà aumentata. È stupenda questa decappottabile color azzurro cielo, con la capote leggera e il design ottimizzato per ridurre la resistenza aerodinamica. Il cuore è sempre quello del 10 cilindri aspirato di 5.204 centimetri cubici, che sviluppa 610 CV ed è capace di accelerare da 0 a 100 in 3,5 secondi, da 0 a 200 km/h in 9,6 secondi, per una velocità massima di 324 km/h! Un uragano di decappottabile, per la quale Pirelli ha progettato ad hoc gli pneumatici P Zero di primo equipaggiamento.

Lʼaspetto tecnico più rilevante della spider a trazione posteriore (RWD) sta nello speciale sistema di controllo della trazione P-TCS, progettato per assicurare il massimo piacere di guida in ogni condizione, anche dopo curve strette o drift, sì da esaltare gli istinti più sportivi. Il selettore “Anima” sul volante consente di scegliere fra le modalità Strada, che riduce al minimo lo slittamento delle ruote posteriori, Sport per la guida più dinamica e Corsa per massimizzare la trazione all’uscita di curva e ad alte velocità. La Huracán EVO RWD Spyder arriverà in estate, prezzo di 175.838 euro, ma Iva e altre tasse non sono comprese.

Il francobollo digitale

Per la sua creatura, Automobili Lamborghini ha lanciato insieme a Bitstamps il suo primo francobollo digitale. È scaricabile tramite l’App Bitstamps, specializzata per francobolli digitali da collezione. Da questo nascerà poi la serie tematica Automobili Lamborghini Collection dedicata alla storia della Casa di SantʼAgata Bolognese, con oltre 20 vetture iconiche raffigurate. Il francobollo digitale della Huracán EVO RWD Spyder è già disponibile e sarà emesso con una tiratura limitata e numerata di 20.000 pezzi. Grazie alla tecnologia Blockchain, ogni francobollo è un oggetto digitale unico, e può essere acquistato, collezionato e rivenduto esattamente come un francobollo cartaceo.