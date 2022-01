Kia lancia il Nuovo Sportage e rivoluziona esterni e interni

Il più famoso dei modelli Kia Ufficio stampa 1 di 15 Ufficio stampa 2 di 15 Ufficio stampa 3 di 15 Ufficio stampa 4 di 15 Ufficio stampa 5 di 15 Ufficio stampa 6 di 15 Ufficio stampa 7 di 15 Ufficio stampa 8 di 15 Ufficio stampa 9 di 15 Ufficio stampa 10 di 15 Ufficio stampa 11 di 15 Ufficio stampa 12 di 15 Ufficio stampa 13 di 15 Ufficio stampa 14 di 15 Ufficio stampa 15 di 15 leggi dopo slideshow ingrandisci

Compatto e lungo 4,515 metri, versatile e con un bel bagagliaio da oltre 500 litri, Sportage ha da sempre unʼanima più urbana che fuoristradistica. È il modello che più ha contribuito alla popolarità del brand Kia in Europa e questa versione nasce proprio dai concetti di stile del Vecchio Continente. Anche per quanto riguarda le tecnologie, basti osservare allʼinterno il grande touch screen da 12,3 pollici curvo, armoniosamente integrato allʼinterno della plancia e meglio visibile da parte del guidatore. Alla sua destra cʼè poi il quadro strumenti, naturalmente digitale, con il quale va a fondersi per creare un ambiente di gestione unica di tutte le funzioni di bordo e di guida.

Siamo nel segmento dei C-Suv ma lʼimpressione è di guardare ben più in alto. Il software di connettività replica le funzioni dello smartphone e con Kia Connect gestisce anche le funzioni del veicolo da remoto, e con aggiornamenti automatici (over-the-air) e dei software e delle mappe di navigazione. Cʼè poi lʼalloggiamento per la ricarica wireless da 15 W ad alta velocità e i sedili sono dotati di porte USB a ricarica rapida, ma la funzionalità dellʼauto si rivela anche nei portabicchieri della console centrale, che si ripiegano schiacciando un pulsante se non sono necessari.

Per soddisfare ogni esigenza, Kia ha pensato bene di proporre il nuovo Sportage in tante versioni. La gamma si compone di motorizzazione benzina e diesel, tutte mild hybrid, e con la trazione anteriore o integrale, il cambio manuale o automatico. Cʼè anche la Full Hybrid, perciò non ricaricabile, con un 1.6 benzina da 180 CV accoppiato a un motore elettrico da 44 kW (in tutto 230 CV), e ben 4 allestimenti tra cui scegliere. Forbice di prezzi da 29.950 a 44.950 euro e i canonici 7 anni di garanzia Kia.