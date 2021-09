Rivoluzione Kia: Sportage ricaricabile e EV6 tutto elettrico

Il trend dellʼelettrificazione raggiunge anche Kia , che si appresta a lanciare sul mercato il nuovo Sportage plug-in ibrido e il crossover 100% elettrico EV6 . Due modelli pensati per lʼEuropa, che hanno fatto il loro debutto allo IAA di Monaco di Baviera la scorsa settimana e sono ora pronti per la commercializzazione.

Tante le novità su Sportage, Suv medio molto popolare che si presenta ora con un design moderno e tante innovazioni. Fra queste la configurazione ibrida plug-in (PHEV), che abbina un motore turbo benzina T-GDI da 1,6 litri e 180 CV a un motore elettrico a magneti permanenti da 66,9 kW, alimentato da un pacco batteria agli ioni di litio da 13,8 kWh. La combinazione dei due motori eroga una potenza totale di ben 265 CV, ma le grandi doti dinamiche di Sportage si avvalgono anche della funzione Terrain Mode per la guida in fuoristrada.

Il powertrain ibrido non intacca la funzionalità del Suv, che si presenta con un capiente bagagliaio da 591 litri, pronti a diventare 1.780 abbattendo i sedili posteriori. Lʼabitacolo è stato rivisitato e sulla plancia svetta ora il display curvo finemente integrato con il touch pad e le prese dʼaria dal design sportivo. Gli aggiornamenti tecnici e delle mappe avvengono “over-the-air” (OTA) e non manca il vano per la ricarica wireless degli smartphone, alloggiamento da 15 Watt che permette ricariche ultra rapide.

Kia EV6

Allo IAA 2021 svelato anche EV6, modello tutto elettrico e già pronto per la strada. È proposto da Kia sia a due ruote motrici (2WD) che a trazione integrale (4WD), la prima impiega una batteria da 77,4 kWh è può percorrere fino a 528 chilometri con una singola carica nel ciclo misto WLTP. La versione 4x4 di EV6 è più performante, e grazie alla coppia massima di ben 605 Nm accelera da 0 a 100 km/h in soli 5,2 secondi. Tutte le versioni di EV6 offrono la possibilità di ricarica sia a 800 V che a 400 V, in modalità ultrarapida le bastano solo 18 minuti per passare dal 10 allʼ80% di batteria. Non solo, ma l’unità di controllo della ricarica integrata funge anche da generatore (V2L Veichle to Load), permettendo così di azionare altri oggetti elettrici o caricare un altro veicolo elettrico tramite lʼapposito adattatore.