I 100 anni di Maybach, la griffe tedesca del super luxury

Nata dalla volontà di Wilhelm e Karl Maybach (padre e figlio) di creare le migliori automobili del mondo, le Maybach sono state le uniche vere sfidanti al blasone delle ammiraglie britanniche Bentley e Rolls-Royce. Il primo modello Maybach si chiamava W 3 e debuttò nel settembre 1921, fu anche la prima automobile tedesca di serie ad essere dotata di freni sulle quattro ruote. Ma soprattutto si rivelò una vera opera dʼarte in movimento, per la qualità dei materiali e le raffinatezze con cui viziava i suoi clienti, compreso un marajà indiano che la volle con diamanti e rubini incastonati. “Ciò che è buono deve essere anche bello”, ripetevano Wilhelm e Karl Maybach e il successo negli anni 20 e 30 del ʼ900 fu conseguente.

Nel 1960, alla morte di Karl, il gruppo Daimler-Benz rilevò la Maybach Motorenbau GmbH, ma i progetti rimasero nel cassetto. Bisognerà attendere fino al 2002 per rivedere il brand nei saloni auto internazionali e nelle concessionarie più esclusive. Furono lanciare due limousine favolose, Maybach 57 e Maybach 62 (o Maybach 62 Landaulet), che mostrarono ancora una volta lʼeccellenza automobilistica della Casa tedesca. Dal 2014 il brand è stato accorpato a Mercedes, dando vita a una nicchia di modelli super esclusiva, come Mercedes-Maybach Classe S e GLS.

La berlina luxury Mercedes-Maybach Classe S monta un poderoso motore V12 da 612 CV, invece il super Suv Mercedes-Maybach GLS il V8 da 557 CV. Manco a dire che sono due vetture eccezionali, con equipaggiamenti fuori categoria sul mercato auto. Il vano posteriore in stile “First Class” della berlina è isolato acusticamente e dotato del Surround Sound System Burmester 4D, per vivere unʼesperienza dʼascolto come se si fosse a teatro. E poi le funzioni di riscaldamento e massaggio dei sedili e gli schermi high-tech per lʼinfotainment, per non considerare la qualità di inserti e pellami. La serie speciale Edition 100 andrà in consegna nel corso del 2022.