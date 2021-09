Mercedes Concept EQG e Maybach EQS, il lusso che elettrizza

EQG e Maybach EQS, concept ancora per poco Ufficio stampa 1 di 16 Ufficio stampa 2 di 16 Ufficio stampa 3 di 16 Ufficio stampa 4 di 16 Ufficio stampa 5 di 16 Ufficio stampa 6 di 16 Ufficio stampa 7 di 16 Ufficio stampa 8 di 16 Ufficio stampa 9 di 16 Ufficio stampa 10 di 16 Ufficio stampa 11 di 16 Ufficio stampa 12 di 16 Ufficio stampa 13 di 16 Ufficio stampa 14 di 16 Ufficio stampa 15 di 16 Ufficio stampa 16 di 16 leggi dopo slideshow ingrandisci

Il Concept EQG è una vera sorpresa, quasi incredibile a credersi, ma che allo IAA 2021 di Monaco abbiamo visto da vicino con i suoi enormi cerchi in lega di alluminio da 22 pollici. La Classe G è da sempre sinonimo di fuoristrada nudo e crudo, nato nel 1979 con un piglio spartano e spiccio, e da allora pochissimo ritoccato nel design. Lʼabbiamo sempre pensato come il 4x4 super affidabile, inafferrabile protagonista nel deserto marocchino in “Marrakesh Express” di Gabriele Salvatores. Sotto il cofano robuste motorizzazioni diesel oppure il possente V8 benzina 4.0 AMG, Mercedes ne ha vendute 400 mila unità dal 1979 a oggi, ma lʼoggi prevede la transizione elettrica e la mitica Classe G non ne è esclusa.

Il Concept Mercedes-Maybach EQS non è meno rivoluzionario. Fondato nel 1921 da Wilhelm e Karl Maybach, padre e figlio, il marchio compie 100 anni e guarda avanti. Lʼelettrificazione è il passaggio dʼobbligo, dʼaltronde Mercedes inizierà a produrre nel 2022 la EQS, quindi spazio per un top di gamma da favola Maybach EQS cʼè. La prima sorpresa riguarda la carrozzeria, non più la classica berlinona a tre volumi (alcuni modelli Maybach arrivano a 6 metri!), ma una maestosa due volumi 4 porte dal design più attuale.

Gli interni, poi, sono un trionfo di grazia ed eleganza, con elementi decorativi in bianco Pianoforte e materiali in blu mare intenso che ricreano a bordo lʼatmosfera di uno yacht di lusso. I sedili Executive e il pacchetto chauffeur (imperdibile!) trasformano poi il vano posteriore in un confortevole spazio di lavoro o di relax. La consolle centrale si presenta sospesa dalla plancia fino ai sedili posteriori, come un nastro continuo che crea una particolare sensazione di leggerezza ed eleganza dello spazio, mentre i tre monitor del sistema MBUX Hyperscreen aprono lʼabitacolo al mondo digitale.