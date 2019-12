Mercedes Classe G, i suoi primi e inarrestabili 40 anni

Sono trascorsi esattamente 40 anni da quando Mercedes iniziò a produrre, nello stabilimento austriaco di Graz , il fuoristrada per antonomasia della Casa tedesca: Classe G . Veramente allʼepoca si chiamava in un altro modo ‒ 240 GD e 300 GD i modelli a gasolio, 230 G e 280 GE quelli a benzina ‒ ma il 4x4 mito della Stella, in gestazione fin dal 1975, ebbe inizio allora.

Il nome Classe G venne fuori soltanto nel 1993 e non è più cambiato. Graz invece è sempre rimasta la città del veicolo, immortalato anche nel cinema da Gabriele Salvatores in “Marrakech Express” del 1987. Nello stabilimento austriaco, da sempre, il veicolo ha avuto nella trazione integrale e nei bloccaggi dei differenziali al 100% i suoi punti di forza, imprescindibili come il robusto telaio a longheroni e traverse.

Nel corso di questi 4 decenni sono usciti dalle linee di assemblaggio tanti modelli di Classe G, le cabrio a passo corto e le wagon a passo lungo, fino alla super lussuosa Maybach G 650 Landaulet con motore V12 e prodotta in soli 99 esemplari. Insomma, modelli per tutti! Anche per Papa Giovanni Paolo II, dal 1980 protetto dallʼesemplare blindato di Mercedes 230 G con vernice madreperla e sovrastruttura speciale a vetri.

Per celebrare il suo fuoristrada icona, Mercedes ha pensato a varie iniziative, la prima riguarda il lancio di tre serie speciali e il nome dice tutto: “Stronger than time edition”. Cioè “le versioni più forti di sempre”, a ribadire il vigore e la persistenza di Classe G nel segmento dei fuoristrada premium. Queste versioni hanno di serie i più avanzati sistemi di assistenza alla guida, la telecamera a 360° per i parcheggi, la plancia con display widescreen e i sedili Multicontour attivi, fino al tetto scorrevole trasparente con chiusura Comfort e chiusura automatica in caso di pioggia.

La seconda iniziativa Mercedes riguarda il lancio del programma di personalizzazione G manufaktur, con colori esclusivi di carrozzeria, 64 combinazioni grafiche e cerchi in lega AMG neri da 20 pollici. Terzo momento speciale è il debutto dellʼesclusiva versione G 400d, con motore 6 cilindri potenziato fino a 330 CV e 700 Nm di coppia. Alternativa a benzina è la G 500, con un V8 4.0 da 422 CV. Queste due versioni dispongono, fra lʼaltro, di pacchetti esclusivi come quello con la regolazione adattiva dellʼassetto e dellʼammortizzazione.