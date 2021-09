Mercedes, offensiva elettrica con le berline EQE e EQS e persino con la Classe G

La stella che più brilla al Salone internazionale dellʼauto di Monaco di Baviera (IAA 2021) è la “stella” Mercedes . Ed è già una prima sorpresa, perché la capitale bavarese è sede del gruppo BMW , “rivale” storico di Mercedes che, invece, il suo quartier generale lʼha a Stoccarda, nel confinante Baden-Wurttemberg. Ma per Mercedes lʼedizione 2021 dello IAA è stata lʼoccasione per proporre molte novità: 8 anteprime mondiali, di cui 5 elettriche .

Il rafforzamento della gamma EQ di vetture elettriche avviene soprattutto verso la fascia alta di mercato. Due le vere e proprie ammiraglie: la EQS AMG 53 Matic+ e la sontuosa Maybach EQS. La prima è in pratica la Classe S a trazione elettrica, che nel caso della versione AMG esprime eleganza ma anche una potenza di sistema di 560 kW (761 CV), erogata da due motori elettrici che sviluppano anche una coppia massima di 1.020 Nm. La velocità autolimitata a 220 km orari rappresenta inoltre un record per unʼauto elettrica, mentre lʼaccelerazione da 0 a 100 avviene nellʼinezia di 3,4 secondi.

Le stesse prerogative di lusso sono appannaggio della Maybach EQS, che però evolve le forme della carrozzeria verso i due volumi, a sfidare le inglesi Bentley Bentayga e Rolls-Royce Cullinan. Di fascia non meno alta è anche la Mercedes EQG, forse la sorpresa maggiore di tutte, perché un fuoristrada nudo e puro come la Classe G in salsa elettrica non lʼavremmo mai immaginata. Il design inconfondibile si distingue per la griglia del radiatore nera, mentre la trazione è affidata a 4 motori elettrici, uno vicino a ciascuna ruota e ognuno controllabile singolarmente, potendo così offrire una trazione sulle quattro motrici pressoché perfetta. Un selettore a due velocità per le ridotte esalta le prestazioni off-road più estreme.

Mercedes porta a Monaco anche la EQT, un monovolume fino a 7 posti cui la trazione elettrica calza alla perfezione. Ma la palma di modello più importante (per rappresentanza e volumi di mercato) spetta alla berlina EQE, per la quale le forme classiche a tre volumi sono esaltate dagli spazi in più che il powertrain elettrico garantisce. Mercedes EQE ha un passo di 3.120 millimetri, ciò che permette di accrescere lʼabitabilità interna rispetto alla Classe E: infatti lʼabitacolo è più lungo di 80 mm, la larghezza dei sedili è maggiore e il bagagliaio da 430 litri degno di un large Suv. Grazie alla batteria da 90 kWh, Mercedes EQE promette unʼautonomia di 660 km nel ciclo misto (WLTP).