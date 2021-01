Harley-Davidson inizia il 2021 allʼinsegna delle special

Un 2021 con tanta carne al fuoco per Harley-Davidson , che ha annunciato le prime novità di prodotto con le ristilizzate Street Bob 114 e Fat Boy 114 . Ci sono poi nuove opzioni per le tre leggendarie “bagger” ad alte prestazioni: Street Glide Special, Road Glide Special e Road King Special .

Il tutto in attesa della nuova stella del brand: la Pan America 1250, lʼadventure bike della Casa di Milwaukee che sarà presentata il prossimo 22 febbraio. Ma per alimentare il suo mito da 118 anni a questa parte, Harley-Davidson da sempre insiste sulle special e questʼanno ha già nel cassetto un bel poʼ di modelli super premium creati dal team CVO, Custom Vehicle Operations. Sono moto che esprimono nel profondo lo stile dellʼiconico brand americano e per il 2021 si arricchiscono di finiture spettacolari, accessori di pregio ed esclusivi.

Un esempio? Il sofisticato impianto audio powered by Rockford Fosgate con altoparlanti triassiali Stage II, un equipaggiamento esclusivo dei modelli 2021 CVO Street Glide e Road Glide. Quanto alla propulsione, la gamma CVO per il 2021 dispone dellʼinvincibile Milwaukee-Eight 117 V-Twin, il maestoso motore bicilindrico che è una prerogativa delle moto Harley-Davidson. La cilindrata è stata elevata a 117 pollici (da 114), che significa 1.923 centimetri cubici, per una coppia massima di 169 Nm, un livello pazzesco!

Rinnovata è poi la tecnologia “Reflex Defensive Rider Systems” (RDRS), un pacchetto di ausili elettronici che aiuta i motociclisti in ogni situazione, gestendo la trazione, la frenata, lʼaccelerazione e decelerazione, in rettilineo o in curva. Fra i sistemi del RDRS ci sono il C-ABS, il C-TCS, il Vehicle Hold Control, il controllo della coppia in curva DSCS e il sistema di monitoraggio della pressione pneumatici. I prezzi partono dai 15.900 euro della Street Boy 2021, ma per tutte le informazioni il sito utile è www.harley-davidson.com.