Harley-Davidson festeggia i 30 anni della Fat Boy

Per celebrare il trentennale di una moto entrata di diritto tra le più importanti della Casa di Milwaukee, arriva la Fat Boy 30th Anniversary. Si tratta chiaramente di una Limited Edition, che sarà prodotta in soli 2.500 esemplari, tutti numerati. Si caratterizza per le finiture scure con eleganti riflessi bronzei, i cerchi in alluminio pressofuso con finiture in nero satinato. Unʼopzione possibile è il monocolore Vivid Black, per un look “tutto nero” che si fa forte anche dei terminali di scarico in Black Onyx, un trattamento di verniciatura a vapore molto resistente e che in piena luce rivela il cromo sottostante. Un nuovo disegno del faro anteriore accoglie le luci a LED.

Il gruppo propulsore è il celebrato Milwaukee-Eight 114, un Twin-Cam lanciato nel 2017 per accrescere i valori di potenza e coppia, soprattutto a regimi più bassi. È un motore possente, di cilindrata 1870 cc e raffreddamento a liquido, che sviluppa più di 100 cavalli. Il blocco motore montato al telaio migliora la rigidità del telaio stesso, mentre i contralberi di bilanciamento riducono le vibrazioni al minimo.

L’avantreno della Harley-Davidson Fat Boy è imponente, con uno pneumatico anteriore largo 160 mm, cui corrisponde quello posteriore di 240 mm. La sospensione posteriore mono-shock si basa su un singolo ammortizzatore sotto la sella, in un’angolazione ottimale per una guida fluida e maneggevole, la cui regolazione del precarico idraulico viene effettuata ruotando una manopola situata sotto la sella, rendendo pratica la regolazione anche in corsa. Il prezzo base della Fat Boy 30th Anniversary è di 26.500 euro.