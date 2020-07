BMW lancia le Online Edition di C400 X e C400 GT

Con questʼofferta la rete di vendite di BMW Motorrad cerca di dare uno scossone al mercato delle due ruote, alle prese con la difficile ripartenza e le presenze ancora contingentate negli showroom. Le Online Edition superano questʼostacolo, grazie a un processo di vendita completamente via web, saldabile sia in contanti che con finanziamento Free2Ride a tasso zero. Le nuove serie speciali degli scooter BMW C400 X e C400 GT sono peraltro offerte in promozione fino al 31 luglio e comprendono il Connectivity TFT Display. La pagina web dedicata alle Online Edition è preorder.bmw-motorrad.it/digitaleditions.

Andiamola a vedere lʼofferta dedicata ai due scooter con motore monocilindrico da 34 CV. I prezzi di BMW C400 X e C400 GT Online Edition sono, rispettivamente, di 7.910 e 8.760 euro. Nel primo caso, con anticipo di 2.910 euro, si accede al finanziamento con 24 rate da 53 euro oppure 36 rate da 43 euro. Nel caso della versione C400 GT lʼanticipo è di 2.760 euro e poi 24 rate da 56 euro o 36 da 48 euro. L’offerta finanziaria include zero spese dʼistruttoria e di incasso rata, più il saldo finale. Nel prezzo sono inclusi il primo tagliando, 4 anni di garanzia e 5 anni di assistenza stradale.