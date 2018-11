19 novembre 2018 08:00 BMW presenta i nuovi scooter C 400 X e C 400 GT Si amplia la gamma di scooteroni BMW Motorrad

BMW Motorrad si è ormai consolidato come il più grande costruttore di motociclette europeo. Produce splendide e maestose granturismo, naked e superbike di media e alta cilindrata, e ai recenti saloni dʼautunno (Intermot a Colonia ed Eicma a Milano) ha presentato il nuovo motore bicilindrico di cilindrata 1250, montato su vari modelli. Ma per dimostrare la sua versatilità BMW ha ampliato la gamma scooter con i nuovi C 400 X e C 400 GT.

BMW C 400 X e C 400 GT Ufficio stampa 1 di 24 Da video 2 di 24 Da video 3 di 24 Da video 4 di 24 Da video 5 di 24 Da video 6 di 24 Ufficio stampa 7 di 24 Ufficio stampa 8 di 24 Ufficio stampa 9 di 24 Ufficio stampa 10 di 24 Ufficio stampa 11 di 24 Ufficio stampa 12 di 24 Ufficio stampa 13 di 24 Ufficio stampa 14 di 24 Ufficio stampa 15 di 24 Ufficio stampa 16 di 24 Ufficio stampa 17 di 24 Ufficio stampa 18 di 24 Ufficio stampa 19 di 24 Ufficio stampa 20 di 24 Ufficio stampa 21 di 24 Ufficio stampa 22 di 24 Ufficio stampa 23 di 24 Ufficio stampa 24 di 24 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Due maxi-scooter che allargano una famiglia che già comprendeva le versioni 650. Nel 2011, infatti, BMW Motorrad lanciò i due imponenti e muscolari C 600 Sport e C 650 GT, che entrarono da protagonisti nel segmento più esclusivo degli scooteroni urbani di fascia alta. Le città però sono sempre più un coacervo di divieti e traffico e abbassare le cilindrate (e consumi ed emissioni) può servire ad allargare la platea di chi si rivolge a questi mezzi per i suoi spostamenti. Così a Eicma abbiamo ammirano i nuovi C 400 di cilindrata 350 cc e potenza di ben 34 CV, due declinazioni in chiave X e GT. Restano nel segmento premium per qualità tecnica ed equipaggiamenti, ma sono mezzi Euro 4 di maggior efficienza.

La nuova cilindrata rende i nuovi scooter BMW ancora più fruibili in città, ma già la sella del pilota con schienale incorporato ne è una evidente dimostrazione. Il monocilindrico eroga 35 Nm di coppia massima e quindi gli scatti sono brucianti, nel comfort più assoluto grazie al cambio a variazione continua CVT che li caratterizza. La sospensione con robusto telaio tubolare in acciaio accoglie poi una forcella telescopica anteriore e un impianto frenante high-performance con ABS standard. Ma per la sicurezza il vero motivo dʼorgoglio è lʼadozione del Controllo Automatico della Stabilità ASC, una dotazione di stampo motociclistico che BMW fornisce ora anche ai suoi scooter.

Anche dal punto di vista estetico BMW C 400 X e C 400 GT si assomigliano quasi in tutto. I fari a LED sono di serie, ma preme segnalare lʼopzionale sistema di connettività per smartphone, che va ad arricchire le funzioni multimediali gestibili tramite il display da 6,5 pollici. Colori: la versione C 400 X è disponibile Blu Zenith e Bianco Alpino, questʼultima tinta offerta anche per la GT, che però è proposta anche in Grigio Moonwalk e Nero metallizato.