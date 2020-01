Benelli 752S per rafforzare il boom del 2019

Il 2019 si è chiuso con grandi soddisfazioni per Benelli , che ha visto la TRK 502 terza moto più venduta dʼItali a, dietro leggende quali la BMW R 1250 GS e la Honda Africa Twin. La piccola BN125 è stata inoltre la naked più venduta e il Leoncino 500 resta un inossidabile evergreen. Ma il nuovo anno promette di regalare altre soddisfazioni.

Il primo esordio è quello, tra poche settimane, della Benelli 752S, la naked medio-grande che il pubblico ha potuto conoscere da vicino lo scorso weekend al Verona Motor Bike, la prima grande kermesse dellʼanno dedicata alle due ruote. Caratteristico della 752S è il telaio a traliccio tubolare con piastre in acciaio, che abbraccia il nuovo motore bicilindrico a 4 tempi Benelli di 750 cc e 76 CV, con 67 Nm di coppia massima a 6.500 giri, con distribuzione a doppio albero a camme in testa, 4 valvole per cilindro e alimentazione a iniezione elettronica. Soluzione che assicura una spinta costante e progressiva.

Le sospensioni sono affidate a una forcella anteriore Marzocchi con steli di diametro 50 mm, mentre dietro opera un forcellone oscillante regolabile nel precarico molla e con escursione di 45 mm. I cerchi sono da 17 pollici in lega di alluminio, frenati da un potente impianto Brembo con doppio disco anteriore semiflottante di 320 mm di diametro e pinza a quattro pistoncini, più disco posteriore singolo da 260 mm con pinza flottante a doppio pistoncino. Proposta nelle colorazioni nero e verde, la Benelli 752S costa da 6.990 euro.

Nello speciale motori anche la Benelli 752S