Pezzi unici, art decò, novità, anticipazioni e show: è il ricco menu tutto a due ruote di Mbe

Motor Bike Expo, che apre al pubblico a Verona da giovedì 16 a domenica 19 gennaio, è più di una fiera di moto: l’atmosfera è frizzante, il tema è libero, le idee dei preparatori si concretizzano in bellissime special da ammirare e raccontare nei particolari, mentre le case portano qui anticipazioni e novità.



Centosettantamila visitatori, 700 marchi da tutto il mondo dicono che Verona, per chi non può fare a meno delle due ruote, è un appuntamento che non si può perdere… Vi sembrerà di entrare in una specie di fabbrica dei sogni, per poi ritrovarvi tra gli stand a cercare il vostro…



A disputarsi il primo posto nell’Mbe award ci saranno le proposte più coraggiose dal mondo custom. Progetti ambiziosi che hanno portato a motociclette uniche come la “Ghisarama” realizzata su base Harley Davidson ispirata alle street racer degli anni Settanta e al celebre motoscafo Acquarama, mentre la Boardtracker denominata “Gatsby” è un ibrido uscito dalla fusione tra un’Harley anni Ottanta e una Brough Superior del trenta. Nasce invece su base Honda il prototipo “Reversa” una neo sport cafè racer tutta muscoli, la Terence Hill 01 è un’ Harley modificata che porta il nome del popolare attore e poi c’è “Art-eria”, in origine una Triumph, dedicata alla città di Verona e al suo legame con le due ruote.



Bobber, street tracker, cafèracer, custom chopper… A Verona gli stili si rimescolano per dare vita a motociclette che hanno sempre una storia da raccontare. Al loro fianco, tra i padiglioni, ci saranno anche le novità delle grandi case come Honda, Bmw, Kawasaki, Moto Guzzi, Royal Enfield, Mondial, Benelli, le Harley Davidson di serie e Triumph, mentre sulle aree esterne romberanno i motori con lo show degli stuntman, la scuola guida “in rosa” dedicata alle donne, quella per minimoto, una pista sterrata dove cimentarsi nell’urban enduro e trascorrere una giornata a guidare insieme ai fuoriclasse del fuoristrada italiano.