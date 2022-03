Usa, morta Madeleine Albright: è stata la prima donna segretario di Stato

WikiLeaks, Assange si sposa con il suo ex avvocato: la cerimonia nel carcere londinese

I "putiniani" italiani accendono i fornelli per sostenere, con la bolletta del gas, l'armata russa

Madeleine Albright, la prima donna segretario di Stato americana che ha contribuito a forgiare la politica americana dopo la Guerra fredda, è morta all'età di 84 anni.

Albright è stata una figura centrale nell'amministrazione del presidente Bill Clinton, prima come ambasciatrice degli Stati Uniti presso le Nazioni Unite e poi segretario di Stato. Ha sostenuto l'espansione della Nato, ha spinto l'alleanza a intervenire nei Balcani per fermare il genocidio e la pulizia etnica, ha cercato di ridurre la diffusione delle armi nucleari e ha sostenuto i diritti umani e la democrazia in tutto il mondo.