Ucraina, il presidente Xi parlerà con Zelensky dopo l'incontro con Putin

Il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres farà tutto il possibile per mantenere l'accordo sulle esportazioni di grano in corso - formalmente noto come Black Sea Grain Initiative -, ha affermato il portavoce delle Nazioni Unite Stephane Dujarric. "L'Onu prende atto dell'annuncio fatto dalla Federazione Russa in merito a una proroga di 60 giorni dell'Iniziativa per i cereali del Mar Nero. Il segretario generale delle Nazioni Unite ha confermato che farà tutto il possibile per preservare l'integrità dell'Iniziativa per i cereali del Mar Nero e garantire continuità", ha dichiarato Dujarric in una dichiarazione.