"Il problema in questo momento è che nessuno dei due campi sembra particolarmente interessato ad arrivare a una pace negoziata in Ucraina. Sia Putin che Kiev cercano il vantaggio sul campo. Questo rende molto difficile a qualunque attore esterno - che sia l'America, la Cina o altri - sviluppare un approccio che sia accettato da entrambe le parti. La cosa più importante nei prossimi mesi è che l'Ucraina possa mantenere lo slancio, per cacciare i russi dal Donbass - e io li incoraggerei a cercare di riprendere anche la Crimea. Penso che sia l'unico modo per portare Putin al tavolo negoziale". Lo ha detto Leon Panetta, ex direttore della Cia e poi segretario alla Difesa sotto la presidenza di Obama, in una intervista al Corriere della Sera. Sulla possibilità ucraina di riconquistare la Crimea, osserva: "Penso che dovrebbero chiarire che cercheranno di farlo, perché è la cosa che Putin teme: la Crimea è il suo bottino più importante in Ucraina e, se crede che sia a rischio, è il modo migliore per costringerlo a prestare attenzione ai negoziati".