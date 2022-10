Ucraina, il leader ceceno Kadyrov manda al fronte tre figli minori: "Brillino in una vera battaglia"

Nobel per la Medicina 2022 a Svante Paabo per scoperta genoma ominidi

Gb: re Carlo III in Scozia per primo impegno pubblico dopo fine lutto

Il leader ceceno Ramzan Kadyrov ha annunciato oggi che avrebbe mandato tre dei suoi figli, adolescenti, a combattere al fianco dei russi in Ucraina.

In un post su Telegram ha scritto che i suoi figli Akhmat, Eli e Adam, rispettivamente di 16, 15 e 14 anni, erano "da molto tempo" sotto addestramento militare per imparare a usare "armi diverse". "È giunto il momento per loro di brillare in una vera battaglia, non posso che salutare la loro determinazione. Presto andranno in prima linea e si ritroveranno nelle zone piu' difficili della linea di contatto", ha detto Ramzan Kadyrov.