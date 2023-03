Secondo Thierry Breton, Commissario europeo per il Mercato Interno, "siamo arrivati a un momento cruciale del nostro sostegno per l'Ucraina". "E' assolutamente obbligatorio che ci si muova in una sorta di economia di guerra per l'industria della Difesa - ha detto arrivando al consiglio informale Difesa a Stoccolma - dobbiamo fare 'whatever it takes' per fornire l'Ucraina di munizioni. Ecco perchée' oggi presentiamo il nostro piano in tre fasi".