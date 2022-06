Il G7 è al fianco dell'Ucraina "finché sarà necessario" | Draghi: "Uniti su Kiev, se perde perdono le democrazie"

I sette Grandi hanno sottolineatoche "continuiamo e continueremo a non riconoscere i tentativi della Russia di riscrivere i confini", chiedendo inoltre a Mosca di non insistere "con la retorica nucleare" e di rispettare invece "i suoi impegni internazionali". I leader hanno quindi ribadito "il nostro impegno incrollabile a sostenere il governo e il popolo ucraino nella loro coraggiosa difesa della sovranità e dell'integrità del loro Paese". "Se Kiev perde, perdono le democrazie", ha sottolineato il premier Draghi .

Draghi: "Se Kiev perde, perdono tutte le democrazie"

- "Siamo uniti con l'Ucraina, perché se l'Ucraina perde, tutte le democrazie perdono. Se l'Ucraina perde, sarà più difficile sostenere che la democrazia è un modello di governo efficace". Così il presidente del Consiglio Mario Draghi nel corso del suo intervento al G7 di Elmau, nella sessione finale dedicata all'Ucraina. Durante l'intervento era in collegamento con il presidente Volodymyr Zelensky.

"Kiev in Ue, lavorare per imporre un tetto al prezzo del gas"

- "La decisione di dare all'Ucraina lo status di candidato per l'Ue è importante per l'Ucraina ma anche per l'Unione Europea. L'Unione Europea ha mutato in modo profondo il suo atteggiamento verso i Paesi vicini, la sua strategia di lungo periodo. E' un cambiamento molto importante", ha aggiunto Draghi. "Dobbiamo continuare a lavorare su come imporre un tetto al prezzo del gas", ha osservato il capo del governo italiano. Anche il presidente Zelensky ha chiesto al G7 di "limitare il prezzo del petrolio" russo.

G7: supporto militare e nuove sanzioni

- Ciò che è emerso nelle conclusioni del vertice è che i leader si sono impegnati a offrire altro supporto militare a Kiev. "Continueremo a coordinarci per provvedere a materiale, training, logistica, intelligence e supporto economico per istruire le sue forze armate", si legge nel comunicato. "Rimaniamo inflessibili nell'impegno verso sanzioni coordinate e senza precedenti in risposta all'aggressione russa", continua la bozza finale del G7 sull'Ucraina. "Siamo impegnati ad aumentare la pressione sul regime del presidente Putin e i sui complici in Bielorussia", viene ribadito.

"La Russia è causa della crisi alimentare, consenta il passaggio di navi nel Mar Nero" -

"La Russia ha un'enorme responsabilità per le crescenti minacce alla sicurezza alimentare globale a seguito del conflitto. L'assalto non provocato della Russia all'Ucraina, segnato da bombardamenti, blocchi e furti, ha gravemente impedito all'Ucraina di esportare i suoi prodotti agricoli e ne sta ostacolando la capacità di produzione, provocando forti aumenti dei prezzi e aumentando l'insicurezza alimentare globale per milioni di persone, in particolare le persone più vulnerabili, come donne e minori. Chiediamo urgentemente alla Russia di cessare, senza condizioni, i suoi attacchi alle infrastrutture agricole e di trasporto e di consentire il libero passaggio delle spedizioni agricole dai porti ucraini nel Mar Nero". E' quanto prevedono le conclusioni del summit G7 sull'Ucraina. "Siamo uniti e determinati - hanno evidenziato i leader - a sostenere con forza l'Ucraina nella produzione ed esportazione di grano, petrolio e altri prodotti agricoli e promuoveremo iniziative coordinate che promuovono la sicurezza alimentare globale e affrontano le cause dell'evoluzione di una crisi alimentare globale".