Guerra in Ucraina, droni sulla regione russa di Belgorod: un morto

Case distrutte dopo i recenti bombardamenti nel Donetsk, attacchi a Belgorod. E nei dintorni di Kharkiv uomini in azione con i metal detector per individuare le mine nei campi intorno a città e villaggi

Fotogallery - Gaza, morti e feriti nel campo profughi di Nuseirat: palestinesi in fuga tra le bombe

Fotogallery - Bombe sul Donetsk e attacchi su Belgorod: e a Kharkiv sminatori in azione nei campi

La guerra in Ucraina è giunta al giorno 759.

Un civile è stato ucciso e due sono rimasti feriti in un attacco di droni nella regione russa di Belgorod. Il ministero della Difesa di Mosca ha reso noto che, in tutto, le forze del Paese hanno abbattuto 12 droni ucraini lanciati nella notte. Faccia a faccia tra il premier Meloni e il presidente francese Macron a margine dei lavori del Consiglio europeo. Al centro del colloquio, spiegano fonti italiane, i principali temi dell'agenda internazionale a partire dall'Ucraina alla luce del drammatico incremento degli attacchi russi contro la popolazione civile. E' stato confermato il valore fondamentale dell'unità e della determinazione dell'Ue, in coordinamento con i partner G7, nel sostegno alla resistenza ucraina contro l'aggressione russa e nel giungere a una pace giusta.