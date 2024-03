Ucraina, raid russo su Odessa: oltre 20 morti | Mosca: Kiev bombarda due seggi nel Kherson, ci sono feriti

La guerra in Ucraina è giunta al giorno 752.

Razzi ucraini che hanno martellato per ore la regione di confine di Belgorod, inchiostro versato nelle urne per protesta in diverse città russe, un tentato attacco con una bottiglia incendiaria a San Pietroburgo e bombardamenti di Kiev sui seggi nel Kherson occupato con "diversi feriti". E' trascorsa in modo tutt'altro che tranquillo la prima giornata della maratona elettorale destinata a riconfermare Vladimir Putin - che ha votato online - alla guida del Paese per un quinto mandato. "Il regime neonazista di Kiev sta cercando di intimidire le persone e interrompere il processo elettorale", ha accusato il capo del Cremlino, assicurando al tempo stesso che gli attacchi ucraini "non resteranno impuniti". I tre giorni elettorali, che si concluderanno domenica sera, non fermano però nemmeno gli attacchi russi sull'Ucraina. Almeno 20 persone sono state uccise e 73 ferite in un raid missilistico sulla città portuale di Odessa. Un attacco definito "ignobile" dal presidente Zelensky che ha condannato "la feccia russa" per aver lanciato due missili, "il secondo quando erano già arrivati soccorritori e medici".