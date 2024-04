Usa, cresce il cordoglio web per la morte dei gemelli siamesi più anziani al mondo

Il passato in un istituto per disabili mentali

Lori e George fino a 24 anni avevano vissuto in un istituto per disabili mentali. I loro genitori, "spaventati e confusi", riporta il New York Post, li avevano lasciati nella struttura. Avevano lasciato l'istituto grazie all'intervento della moglie dell'ex governatore della Pennsylvania Richard Thornburgh, Ginny, che era riuscita a dimostrare come i due non soffrissero di "disabilità intellettiva". Successivamente i gemelli si erano trasferiti in una casa progettata per gli anziani a Reading, dove vivevano da soli.