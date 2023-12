Ucraina, telefonata tra Papa Francesco e Zelensky: "Hanno parlato della Formula per la Pace"

Dal terremoto in Siria e in Turchia al conflitto in Medioriente: il 2023 con gli occhi di Medici Senza Frontiere

La guerra in Ucraina giunge al giorno 674.

L'esercito russo sta cercando di avanzare su sette fronti in Donetsk e Lugansk, nell'est dell'Ucraina. Lo ha reso noto lo stato maggiore di Kiev, aggiungendo che le forze della difesa nelle ultime 24 ore "hanno eliminato 920 militari russi, portando le perdite totali delle truppe del Cremlino a oltre 350mila soldati uccisi". Le forze di Mosca hanno bombardato la costa del fiume Dnepr, nella regione di Zaporizhzhia, uccidendo 3 persone e ferendone altre 9. Intanto, almeno 33 marinai russi risultano dispersi in seguito all'attacco delle forze armate ucraine che ha colpito la nave da sbarco Novocherkassk della flotta russa del Mar Nero nel porto di Feodosia, in Crimea. Telefonata tra Papa Francesco e Zelensky: al centro del colloquio la "Formula per la Pace".