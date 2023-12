Russia, Vladimir Putin si candida come indipendente per le presidenziali 2024

Vladimir Putin, 71 anni, si candiderà alle elezioni presidenziali russe del 2024 come candidato indipendente con un'ampia base di sostegno e non come esponente di un partito.

Lo riferiscono le agenzie di stampa russe, dando notizia di un gruppo composto da oltre 700 politici e personaggi del mondo sportivo e culturale riunito a Mosca che ha approvato all'unanimità la nomina di Putin come candidato indipendente. Il leader russo, che è al potere come presidente della Federazione o primo ministro da più di due decenni, aveva già annunciato - "in maniera informale" - la sua candidatura per un altro mandato di sei anni con il voto di marzo 2024. Ora è ufficiale.