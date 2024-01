Ucraina, verso una nuova legge sulla mobilitazione | Zelensky chiede alla Svizzera di ospitare un vertice di pace

"Sono grato alla presidente (della Svizzera) Viola Amherd per aver concordato che i nostri team inizieranno domani un lavoro congiunto sui preparativi per il Vertice globale sulla pace a livello di leader in Svizzera". Lo scrive su X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. "Questo vertice dovrebbe fornire lo slancio per ciò che abbiamo già realizzato. Dovrebbe anche affermare che la conclusione della guerra non può che essere giusta e che il ripristino della forza del diritto internazionale deve essere veramente globale. La Svizzera è il nostro partner in questi sforzi", si legge.