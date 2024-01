Hrw: il 2023 è stato "terrificante" per i diritti umani in tutto il mondo

Da Gaza all'Ucraina e al Sudan, il 2023 è stato un "anno terrificante" per i diritti umani, che si sono ulteriormente deteriorati in tutto il mondo.

Lo afferma Human Rights Watch nel suo rapporto annuale presentato all'Onu. Nel documento di oltre 700 pagine che passa in rassegna quasi 100 Paesi, l'organizzazione non governativa cataloga "immani sofferenze" causate dalla guerra tra Israele e Hamas, da quella tra i due generali rivali in Sudan, e dal proseguimento dei conflitti in Ucraina, Birmania, Etiopia e Sahel.