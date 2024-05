Gaza, Casa Bianca: ancora possibile trovare un accordo sul cessate il fuoco 

La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas giunge al giorno 218.

Per la Casa Bianca trovare un accordo per il cessate il fuoco è ancora possibile. Secondo la Cnn a congelare gli ultimi negoziati è stata la mancata intesa sulla durata della tregua: Hamas ha chiesto un cessate il fuoco per 12 settimane invece delle 6 previste dalle precedenti trattative. Ma da Tel Aviv è arrivato un secco "no". Intanto i tank e le truppe dell'esercito d'Israele hanno preso il controllo della strada principale che separa la zona orientale e occidentale di Rafah, di fatto circondando il lato est della città. L'Assemblea Generale dell'Onu ha approvato una risoluzione che riconosce la Palestina come qualificata per diventare membro a pieno titolo delle Nazioni Unite.