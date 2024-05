Armi nucleari tattiche, quali e quante sono in mano a Mosca

Ma quante sono le testate a disposizione del Cremlino? Secondo le rilevazioni dell'Ispi la Russia possiede quasi 5900 ordigni nucleari e relativi arsenali, contro i 5200 degli Usa. Di questi, più di 1900 sarebbero testate tattiche, che possono essere collocate su vari tipi di missili normalmente utilizzati per trasportare esplosivi convenzionali. In particolare, nel caso di Mosca, quasi una testata tattica su due sarebbe installata su missili cruise e siluri in dotazione alla marina russa.

Armi tattiche o strategiche Quando si parla di arma nucleare tattica si fa riferimento a una testata destinata all'uso sul campo di battaglia, progettata per distruggere obiettivi in un’area specifica. Le armi strategiche, invece, hanno un raggio d'azione più lungo, con capacità distruttiva maggiore e su un'area più vasta. Vengono utilizzate come deterrente o per colpire il nemico fuori dal terreno di scontro. A dispetto di quanto si possa pensare, non si deve sottovalutare la capacità distruttiva delle armi tattiche. Secondo quanto si legge sul sito dell'Ispi "in questa categoria rientrano testate con potenza inferiore o pari al chilotone (l’equivalente di 1000 tonnellate di esplosivo TNT). Un numero tra le 500 e 800 volte inferiore alla potenza distruttiva massima delle atomiche strategiche di cui a oggi dispongono Stati Uniti e Russia. Allo stesso tempo, però, le testate tattiche russe più potenti possono raggiungere fino a 100 chilotoni. Mentre le B61-3 americane si spingono fino ai 170 chilotoni. Una capacità distruttiva molto superiore a quella di Little Boy e Fat Man: le atomiche americane che hanno rispettivamente distrutto Hiroshima e Nagasaki nel 1945."

La dottrina nucleare russa Il presidente Putin e alcune delle più alte cariche del governo più volte, dallo scoppio della guerra in Ucraina, hanno sottolineato come "utilizzeranno tutti i mezzi necessari" per garantire la sicurezza del Paese, alludendo anche all'uso di armi atomiche. Per non lasciarsi andare a facili allarmismi, però, è necessario tenere in considerazione la dottrina nucleare russa, secondo la quale il Cremlino si riserva il diritto di lanciare un attacco nucleare solo in risposta a due casi specifici: come reazione all'utilizzo di armi nucleari o di distruzione di massa contro lo stato o i suoi alleati; in risposta all’aggressione su larga scala con l’uso di armi convenzionali, se “l’esistenza stessa dello Stato è in pericolo”.

I missili Iskander in Bielorussia Nell'aprile del 2023, la Russia, tramite il ministro della difesa Serghei Shoigu, ha annunciato di aver trasferito ordigni tattici e missili Iskander in territorio bielorusso. I militari dello Stato alleato hanno quindi iniziato l'addestramento per imparare a utilizzare tali armamenti. Lo stesso Putin, durante il discorso in occasione dei festeggiamenti del giorno della vittoria, il 9 maggio 2024, ha annunciato la partecipazione della Bielorussia alla seconda delle tre fasi previste delle esercitazioni per testare la preparazione delle forze responsabili delle armi nucleari tattiche. "Poiché armi nucleari non strategiche sono schierate sul territorio della Bielorussia - ha sottolineato Putin - questa volta abbiamo invitato i nostri amici e alleati, e il presidente della Bielorussia ha chiesto questo, a prendere parte a una delle fasi delle esercitazioni, che si svolgono regolarmente". Il presidente bielorusso, Alexander Lukashenko, ha confermato la decisione di sincronizzare le esercitazioni dopo la prima fase.