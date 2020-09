La guerra dei rifiuti, lo Sri Lanka rispedisce in Gran Bretagna 21 container di spazzatura

I Paesi asiatici stanno rispedendo indietro la spazzatura prodotta dall'Occidente. L'ultimo cargo, partito dallo Sri Lanka e giunto in Gran Bretagna, trasportava 21 container pieni in gran parte di rifiuti ospedalieri, plastica e politilene, come materassi, moquette e tappeti da riciclare. A spedire questi carichi nel Sud-Est asiatico sono soprattutto l'Europa, e la Gran Bretagna in primis, e Stati Uniti e Canada. Anche la Cina dal 2018 ha bloccato la ricezione di immondizia.