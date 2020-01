Germania, bimba rinchiusa al buio per anni dalla famiglia

Orrore a Eberswalde, in Germania. A far scalpore la notizia di una bimba di 5 anni lasciata da sola al buio in casa, per oltre due anni. Il caso è esploso ora, nonostante la famiglia fosse finita sotto osservazione già nel 2017, grazie alla stampa e alla conseguente indagine aperta dalla polizia. Alla piccola sono stati riscontrati importanti deficit nella nutrizione e nella capacità di esprimersi.