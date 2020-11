Usa 2020, in Pennsylvania "serve più tempo per conoscere vincitore"

Afp

In Pennsylvania "è stata scrutinata la stragrande maggioranza dei voti, ma ci vorrà più tempo per conoscere il vincitore perché la corsa è' molto serrata". Lo ha detto la segretaria di Stato della Pennsylvania, Kathy Boockvar, in conferenza stampa. Ci sono "ancora diverse centinaia di migliaia" le schede da scrutinare. Il vantaggio di Trump su Biden è sceso sotto i 100mila voti nello Stato che assegna 20 grandi elettori nella corsa presidenziale.