Coronavirus, in Iran restrizioni per i contagiati

L'Iran ha annunciato restrizioni alla libera circolazione all'interno del Paese per le persone che hanno contratto o sono sospettate di aver contratto il coronavirus. Lo ha annunciato il ministro della Salute di Teheran Saeed Namaki, spiegando che si tratta di una misura alternativa alla "messa in quarantena delle città".





