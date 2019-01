Consiglio d'Europa: "Aprire subito un porto per Sea Watch e SeaEye"

"Gli Stati non devono ritardare oltre l'offerta di un porto sicuro per i bambini, le donne e gli uomini che sono a bordo di Sea Watch 3 e SeaEye". Lo ha scritto in un tweet Dunja Mijatovic, commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa, aggiungendo che "la loro sicurezza e la loro salute non devono essere messe ulteriormente a rischio lasciandoli alla deriva in mare, l'umanità e la compassione devono prevalere".